Ucraina Zelensky resta speranzoso | Siamo vicini alla fine della guerra ma non sarà come in Medio Oriente

Zelensky ha inoltre ribadito di essere pronto a raggiungere Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest per discutere di una possibile pacificazione del suo Paese: "Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un invito sotto forma di un incontro a tre, in cui il presidente americano incontra quello russo e il presidente americano incontra me, in una forma o nell'altra, accetterei",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky resta speranzoso: “Siamo vicini alla fine della guerra, ma non sarà come in Medio Oriente”

