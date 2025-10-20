Ucraina Zelensky pronto ad andare a Budapest Droni nella notte

Sul fronte ucraino, Putin e Trump trattano sulla cessione dei territori. Non ci sta Zelensky, pronto a partire per Budapest, dove presto si parlerà del futuro di Kiev. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky pronto ad andare a Budapest. Droni nella notte

UCRAINA | Il monito di Trump a Zelensky durante l'incontro alla Casa Bianca: "Cedi il Donbass o sarai distrutto". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/19/trump-a-zelensky-cedi-il-donbass-o-sarai-distrutto_c634be7a-5d72-4d18-8813-453c80622c - X Vai su X

