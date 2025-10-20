Ucraina Zelensky chiede 25 sistemi Patriot Trump | Con Putin non parlato del Donbass

(Adnkronos) – L'Ucraina ha bisogno di 25 sistemi di difesa missilistica Patriot dagli Stati Uniti per aiutare Kiev a respingere i crescenti attacchi aerei russi. A dichiararlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev dopo i colloqui con il presidente Usa Donald Trump e i produttori di armi americani a Washington. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

UCRAINA | Il monito di Trump a Zelensky durante l'incontro alla Casa Bianca: "Cedi il Donbass o sarai distrutto". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/19/trump-a-zelensky-cedi-il-donbass-o-sarai-distrutto_c634be7a-5d72-4d18-8813-453c80622c - X Vai su X

Ucraina, Zelensky: sono pronto ad andare a Budapest - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky chiede 25 sistemi Patriot. Trump: "Con Putin non parlato del Donbass" - L'Ucraina ha bisogno di 25 sistemi di difesa missilistica Patriot dagli Stati Uniti per aiutare Kiev a respingere i crescenti attacchi aerei russi. msn.com scrive

Kallas: l’Ucraina non può arrendersi. Zelensky chiede 25 sistemi Patriot - Per quanto riguarda l’uso di asset russi congelati “abbiamo proposto un prestito di riparazione e di procedere concretamente su questo punto. Secondo ilsole24ore.com

Guerra ucraina, Trump: «Non ho parlato con Putin del Donestk». Zelensky: servono 25 nuovi sistemi Patriot Usa. Parigi: nuove sanzioni contro chi aiuta Mosca - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ... Riporta leggo.it