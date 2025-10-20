Ucraina Trump pronostica | Kiev potrebbe ancora vincere ma non credo riuscirà
Siamo agli sgoccioli. Il vertice tra il presidente a stelle e strisce Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin tra un paio di settimane si inscenerà in quel di Budapest e i dossier da trattare sono in stampa, così come si tasta il terreno per comprendere quanto azzardare o quanto limitarsi. E da qui, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Ucraina, #Trump: non ho discusso di #Donbass , si fermino sulle linee del fronte, poi i negoziati - #Putin -#Zelensky
Donald Trump urged Volodymyr Zelenskyy to accept Putin's terms or be 'destroyed' by Russia. "Trump ha avvertito Zelenskyy durante l'incontro che la Russia potrebbe "distruggere" l'Ucraina"
Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ...
Trump: 'Stop alla guerra in Ucraina? Penso ci arriveremo' - "Penso che ci arriveremo": lo ha detto Donald Trump nell'incontro allo studio Ovale col premier australiano Anthony Albanese, rispondendo alla domanda se spera nella fine della guerra in Ucraina.
Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo». Rubio-Lavrov, discussi passi per summit Budapest - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ...