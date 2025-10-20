Ucraina Trump | Ho chiesto a Putin di fermare gli attacchi contro i civili | La Bulgaria pronta a fornire al presidente russo un corridoio aereo per Budapest

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa: "Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà". Telefonata Rubio-Lavrov: "Colloquio costruttivo, discussi passi per summit in Ungheria". Via libera dell'Ue allo stop al gas russo, contrarie Ungheria e Slovacchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina trump ho chiesto a putin di fermare gli attacchi contro i civili la bulgaria pronta a fornire al presidente russo un corridoio aereo per budapest

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "Ho chiesto a Putin di fermare gli attacchi contro i civili" | La Bulgaria pronta a fornire al presidente russo un corridoio aereo per Budapest

Altre letture consigliate

ucraina trump ho chiestoGuerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo». Rubio-Lavrov, discussi passi per summit Budapest - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ... Lo riporta ilmessaggero.it

ucraina trump ho chiestoGuerra Ucraina Russia, Trump smentisce la richiesta sul Donbass a Zelensky: perché Putin vuole quella regione - Tensione tra Trump e Zelensky: secondo i media, il presidente Usa avrebbe chiesto la cessione del Donbass alla Russia. Da virgilio.it

ucraina trump ho chiestoGuerra Ucraina, Trump: Non ho discusso di Donbass con Zelensky, si fermino su linee del fronte - Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di ... Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Trump Ho Chiesto