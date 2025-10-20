Ucraina Trump a Zelensky | Se Putin lo vuole ti distruggerà Non abbiamo discusso della cessione del Donbass alla Russia – La diretta
Donald Trump continua a fare pressioni su Volodymyr Zelensky affinché accetti le condizioni poste dalla Russia. “Se Putin lo vuole, ti distruggerà”, avrebbe detto il presidente statunitense al leader di Kiev, secondo quanto riferito da un funzionario europeo a conoscenza dell’incontro tra i due. Tuttavia, il capo della Casa Bianca ha affermato lui stesso che non hanno discusso di una eventuale cessione del Donbass a Mosca. “Credo che il 78% del territorio sia già occupato dalla Russia. Potranno mettersi d’accordo più avanti”, ha spiegato Trump. Guerra in Ucraina – La diretta di oggi 20 ottobre Inizio diretta: 201025 07:00 Fine diretta: 201025 23:00 09:21 201025 Francia: "Putin in Ue solo se porta al cessate il fuoco" “E’ utile che le autorità americane possano continuare i loro scambi e discussioni con le autorità russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
