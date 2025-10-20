Ucraina Tajani sulla possibile cessione del Donetsk a Mosca | Solo Kiev può decidere

Sulla decisione di far svolgere l'incontro tra Trump e il presidente russo, Vladimir Putin, a Budapest, Tajani non si è mostrato particolarmente perplesso. "Io non mi soffermerei tanto sul luogo dove ci si incontra. L'importante è che si trovi un modo per discutere, per parlare e costruire la pace", ha spiegato, sostenendo che le polemiche sul mandato di arresto della Corte Penale Internazionale dovrebbero essere tralasciate in questa fase. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Tajani sulla possibile cessione del Donetsk a Mosca: “Solo Kiev può decidere”

#Tg2000, #15ottobre 2025 - ore 12 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Tajani #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Femminicidio #carabinieri #CastelDAzzano #Torino #PapaLeoneXIV #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Convoglio #Onu colpito da attacco russo in #Ucraina, #Tajani: italiano illeso - X Vai su X

Guerra in Ucraina, Tajani: "L'obiettivo è una pace giusta e duratura" - "L’obiettivo dell’Italia è molto chiaro: una pace giusta e duratura. Da ilgiornale.it

Ucraina, maxi-raid russo su Kiev: 4 morti. Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo. Tajani: «Italiani tranquilli, Putin non ci attaccherà» - Secondo quanto riportato dal sindaco Klitschko, l'attacco russo è andato avanti per tutta la notte. Lo riporta ilmessaggero.it

Tajani "Non abbiamo mai lasciato sola l'Ucraina" - "C'è una guerra un corso, certamente l'Ucraina non è disponibile a cedere parti del suo territorio. Come scrive notizie.tiscali.it