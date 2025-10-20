Ucraina Reuters | incontro tra Rubio e Lavrov giovedì prossimo Zelensky | Vicini a una possibile fine della guerra

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «siamo vicini a una possibile fine della guerra », anche se il conflitto non può essere concluso «così rapidamente» come successo a Gaza. Queste parole arrivano a pochi giorni dall’ incontro di Zelensky con il presidente americano Trump alla Casa Bianca. Il vertice tra i due, stando a quanto riportato dal Financial Times, sarebbe deragliato quando il tycoon ha fatto pressioni affinché l’Ucraina accetti l’annessione alla Russia di una parte dei suoi territori. Una condizione per la pace a cui Zelensky non intende assolutamente stare. Il presidente ucraino si è quindi detto pronto, qualora venisse invitato, ad andare a difendere le sue ragioni a Budapest, nell’incontro tra Putin e Trump previsto entro fine mese. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina: i missili Tomahawk potrebbero ribaltare le sorti della guerra a favore di Kiev - facebook.com Vai su Facebook

Trump chiama Putin alla viglia dell'incontro con Zelensky sui missili Tomahawk. Il presidente russo: rifiutare la nostra energia danneggia solo l'Ue. Reuters: danni "significativi" al settore del gas ucraino. Kiev colpisce un'altra raffineria in Russia - X Vai su X

Ucraina, Reuters: incontro tra Rubio e Lavrov giovedì prossimo. Zelensky: «Vicini a una possibile fine della guerra» - L'Unione europea conferma l'efficacia delle sanzioni nei confronti della Russia L'articolo Ucraina, Reuters: incontro tra Rubi ... Lo riporta msn.com

Cremlino: possibile incontro Rubio-Lavrov - Lavrov, è in agenda un incontro per giovedì, secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, al centro dei colloqui l'Ucraina ... Come scrive ilmetropolitano.it

Zelensky dopo aver sentito Macron: “Siamo vicini alla possibile fine della guerra. Ora si faccia pressione su Mosca”. Reuters: “Incontro Rubio-Lavrov giovedì” - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “Trump mantiene relazioni piuttosto cordiali con Orbán” mentre “Putin ha un rapporto piuttosto costruttivo” con il premier ungherese e che c ... Scrive ilfattoquotidiano.it