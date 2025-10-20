Ucraina maxi attacco di droni a impianti di gas russi | Orenburg fuori uso chiuso afflusso dal Kazakistan

Ilmessaggero.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei più grandi impianti di gas naturale in Russia, quello di Orenburg, è stato messo fuori uso dall'attacco di alcuni droni ucraini, al punto da dover bloccare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, maxi attacco di droni a impianti di gas russi: Orenburg fuori uso, chiuso afflusso dal Kazakistan

