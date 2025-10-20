Ucraina bombardamenti su Kharkiv Da Ue stop a gas russo

Si infittiscono i colloqui fra Stati Uniti e Russia in vista del vertice di Budapest. Intanto Bruxelles decide lo stop al gas russo. Proseguono i bombardamenti: oggi colpita la città di Kharkiv. Servizio di Dario Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, bombardamenti su Kharkiv. Da Ue stop a gas russo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attesa per l'incontro #TrumpPutin a #Budapest. Notte di bombardamenti in #Ucraina. Il presidente #Usa: "Non ho parlato di cessione del Donietsk". #Zelensky: "Vicini a possibile fine della guerra". Al #Tg2Rai ore 13,00 #20ottobre - facebook.com Vai su Facebook

IL CORAGGIO DELL’ALTERNATIVA Gaza e Ucraina sono due fronti diversi della stessa questione: la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. A Gaza, milioni di persone vivono sotto assedio, tra bombardamenti, demolizioni e assenza di prosp - X Vai su X

La Russia ora bombarda carrozze e stazioni in Ucraina perché il treno resta il mezzo più affidabile - Da agosto la Russia ha intensificato gli attacchi sulla rete ferroviaria ucraina, con quasi 300 attacchi. Come scrive wired.it

Guerra Ucraina, fonti Nato: "Bene muro di droni Ue, ma sia gestito da noi" - Il presidente Usa Trump accoglierà venerdì il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, dopo aver evocato la possibilità di consegnare a Kiev i Tomahawk se la guerra non si fosse risolta a breve. Scrive tg24.sky.it

Un bombardamento russo su Kharkiv, in Ucraina, ha danneggiato l’ospedale e lasciato 30mila persone senza elettricità - Nella notte tra lunedì e martedì la Russia ha bombardato la città di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina, danneggiando tra le altre cose l’ospedale principale della città e alcune infrastrutture elettriche ... Si legge su ilpost.it