ucraina bombardamenti su kharkiv da ue stop a gas russo

Si infittiscono i colloqui fra Stati Uniti e Russia in vista del vertice di Budapest. Intanto Bruxelles decide lo stop al gas russo. Proseguono i bombardamenti: oggi colpita la città di Kharkiv. Servizio di Dario Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

