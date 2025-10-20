Ucciso in strada a 23 anni Rissa tra due gruppi Spuntano i primi indagati Il coltello non si trova
L’inchiesta sull’omicidio sull’omicidio di Hekuran Curami ha messo i primi punti fermi. Ci sono alcuni indagati per lesioni aggravate, minacce e porto abusivo di armi bianche, alcuni dei giovani coinvolti nel confronto tra due gruppi, finito in tragedia nel parcheggio della facoltà di Matematica, in via Vanvitelli, alle spalle del 110 Cafè dove Hekuran, 23 anni, e i suoi amici, un gruppo di 10 ragazzi arrivati venerdì sera da Fabriano, erano andati per passare la serata. Non la prima volta, visto che la frequentazione di Perugia era relativamente assidua. Ma i ragazzi marchigiani e quelli con cui avevano finito per trovare a discutere non si conoscevano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
