Ucciso in spiaggia a Torvajanica | arrestato ad Abu Dhabi il presunto mandante dell'omicidio
Catturato negli Emirati Arabi Altin Sinomati, ricercato dall’Antimafia di Roma e sospettato di aver ordinato l’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, ucciso a Torvajanica nel 2020. Il latitante avrebbe pagato 150mila euro al killer Raul Esteban Calderon, già condannato all’ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
