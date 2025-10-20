Ucciso in spiaggia a Torvajanica | arrestato ad Abu Dhabi il presunto mandante dell'omicidio

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catturato negli Emirati Arabi Altin Sinomati, ricercato dall’Antimafia di Roma e sospettato di aver ordinato l’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, ucciso a Torvajanica nel 2020. Il latitante avrebbe pagato 150mila euro al killer Raul Esteban Calderon, già condannato all’ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

