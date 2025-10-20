Ucciso dopo la disco caccia al killer | primi indagati ma manca l’arma
Fabriano (Ancona), 20 ottobre 2025 – È caccia al killer di Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano, ucciso in un parcheggio della zona universitaria di Perugia con una coltellata al petto. Le indagini della squadra mobile sono proseguite per tutta la giornata. Alcuni dei testimoni comparsi in questura da dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo sono stati sentiti con le garanzie difensive. A loro carico e a vario titolo sono stati ipotizzati reati quali lesioni, minacce aggravate e porto d’armi bianche. Cumani è stato colpito con una sola coltellata al petto che ne ha provocato la morte nel parcheggio antistante il dipartimento di Matematica e informatica dell’Università, non custodito e sempre aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
