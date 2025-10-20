Ucciso dopo la disco caccia al killer | primi indagati ma manca l’arma

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabriano (Ancona), 20 ottobre 2025 –  È caccia al killer di Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano, ucciso in un parcheggio della zona universitaria di Perugia con una coltellata al petto. Le indagini della squadra mobile sono proseguite per tutta la giornata. Alcuni dei testimoni comparsi in questura da dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo sono stati sentiti con le garanzie difensive. A loro carico e a vario titolo sono stati ipotizzati reati quali lesioni, minacce aggravate e porto d’armi bianche. Cumani è stato colpito con una sola coltellata al petto che ne ha provocato la morte nel parcheggio antistante il dipartimento di Matematica e informatica dell’Università, non custodito e sempre aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ucciso dopo la disco caccia al killer primi indagati ma manca l8217arma

© Ilrestodelcarlino.it - Ucciso dopo la disco, caccia al killer: primi indagati, ma manca l’arma

Argomenti simili trattati di recente

ucciso dopo disco cacciaUcciso dopo la disco, caccia al killer: primi indagati, ma manca l’arma - Fabriano (Ancona), 20 ottobre 2025 – È caccia al killer di Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano, ucciso in un parcheggio della zona universitaria di Perugia con una coltellata al petto. Scrive msn.com

ucciso dopo disco cacciaPerugia, una lite dopo la disco: ucciso 23enne - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Perugia, una lite dopo la disco: ucciso 23enne" pubblicato il 19 Ottobre 2025 a firma di fq ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

ucciso dopo disco cacciaPaolo De Luca, cacciatore ucciso durante una “battuta” da un compagno di caccia: aperta un'inchiesta - Tragedia durante una battuta di caccia nel bosco di Raschiacco, parte del comune di Faedis (in Friuli), vicino all'allevamento di polli Mosolo. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Dopo Disco Caccia