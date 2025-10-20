Uccisi da colpi di pistola | trovati morti un uomo e una donna in Slovenia

Triesteprima.it | 20 ott 2025

Un possibile omicidio - suicidio, in cui i contorni devono essere ancora chiariti, si è consumato stamattina in Slovenia. È successo oggi, lunedì 20 ottobre, poco prima delle 7 a San Pietro del Carso, in via Kolodvorska, dove sono stati trovati morti in un lago di sangue un uomo di 46 anni e una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

