Uccisi da colpi di pistola | trovati morti un uomo e una donna in Slovenia
Un possibile omicidio - suicidio, in cui i contorni devono essere ancora chiariti, si è consumato stamattina in Slovenia. È successo oggi, lunedì 20 ottobre, poco prima delle 7 a San Pietro del Carso, in via Kolodvorska, dove sono stati trovati morti in un lago di sangue un uomo di 46 anni e una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondisci con queste news
Moglie e figli uccisi a colpi di pietra, il figlio sopravvissuto: «Non perdonerò papà» | Il sindaco: aveva problemi, ma si curava - X Vai su X
Vibo Valentia, sette colpi per ripagare uno sgarro - l’omicidio di Francesco Fiorillo - facebook.com Vai su Facebook
Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: l'orrore davanti al nipote 12enne, «sfiorato dai proiettili» - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Secondo leggo.it
Clelia, uccisa a colpi di pistola in strada: l’assassino con passamontagna e coltelli sui social - Un femminicidio che ha sconvolto l'Abruzzo, una violenza cieca in mezzo alla strada. Da abruzzolive.it
Uccide la moglie a colpi di pistola, poi si barrica in un ristorante - L’assassino è un uomo di 70 anni della provincia di Pescara, già noto alle forze dell’ordine. Come scrive today.it