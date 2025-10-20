Ubriaco picchia e minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minore e ai carabinieri arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una tranquilla zona residenziale di Spoltore, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara sono intervenuti per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

