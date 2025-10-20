US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Lunedì 20 Ottobre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine); Martedì 21 Ottobre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

