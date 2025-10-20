TvPlay il programma della settimana | una novità interessante

Inizia un’altra settimana caldissima di TvPlay con tanti appuntamenti e una novità interessante. Andiamo dunque a scoprire più da vicino di cosa si tratta. Settimana di Coppe con alle spalle il campionato e tanti momenti interessanti. Diventa fondamentale approfondire i giorni con tanto di orari. Calendario TvPlay Ecco quando andrà in onda Tvplay con la novità del doppio appuntamento mercoledì: LUNEDÌ 18.30 MARTEDÌ post champions MERCOLEDÌ 18.30 e post GIOVEDÌ 18.30 VENERDÌ 18.30 L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it

