Tutto quello che c' è da sapere sul concerto di Katy Perry a Bologna

La superstar globale del pop Katy Perry arriva all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con il suo The Lifetimes Tour, uno spettacolare tour che attraversa la sua carriera, con tutti i successi tratti dai suoi album multi-platino e sarà il suo unico attesissimo concerto italiano. E per l'unica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sul sito di Radio City Light, tutto quello che dovete sapere sul nuovo imperdibile singolo di Giacomo Toni. Buona lettura e buon ascolto Emilia-Romagna Music Commission - facebook.com Vai su Facebook

Smalti senza Tpo e Dmta, tutto quello che c’è da sapere - Dal 1° settembre, in Europa, sarà vietato usare prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine). Riporta repubblica.it

"Blocchiamo tutto": quel che c'è da sapere sullo sciopero del 3 ottobre - Lo sciopero indetto per domani in tutti nei settori pubblico e privato per la situazione a Gaza non sarebbe legittimo secondo la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici ... rainews.it scrive

Amici 2025: anticipazioni, chi sono gli insegnanti, tutto quello che c'è da sapere - Il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione, torna su Canale 5 domenica 28 settembre alle 14. Riporta corriere.it