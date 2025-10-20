Tutti ubriachi Mara Venier incredibile | spunta anche il video
Personaggi Tv, Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, ha compiuto 75 anni e per l’occasione è stata protagonista di una festa a sorpresa organizzata dal team di Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio negli studi del Nove, la conduttrice ha trovato nel suo camerino un piccolo rinfresco allestito dalla redazione, completo di dolci, frutta, tramezzini e spumante per brindare insieme. Leggi anche: RaiPlay spoilera per errore i nuovi conduttori di Domenica In: ecco chi affiancherà Mara Venier Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) Mara Venier scherza durante la festa a sorpresa a Che tempo che fa: “Saremo completemente ubriachi tutti”, il video. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Saremo completamente ubriachi tutti”: Mara Venier e la sorpresa nel camerino. Il video - I festeggiamenti erano iniziati già nella notte, con i primi auguri pubblicati sul profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa. Lo riporta donnaglamour.it
