C'è un calcio "vintage" che ti riporta indietro nel tempo, quando il talento e la fantasia contavano più della corsa e dei muscoli e per tutti i tifosi, soprattutto i giovanissimi, la numero 10 era la maglia dei sogni. E ieri sulle tribune del "Sinigaglia" faceva un certo effetto vedere qualche ragazzino con la casacca di un certo Del Piero accanto a tantissimi coetanei di casa che indossavano quella di Nico Paz o di Yildiz. Alla fine festeggiavano i piccoli fan dell'argentino, il quale con una magia dietro l'altra ha deliziato i presenti e sgambettato la Vecchia Signora come se fosse un inquietante "assaggio" della trasferta di mercoledì dei bianconeri in casa del Real Madrid, il club dove Nico è cresciuto e dovrebbe tornare.

Tutti in piedi, sono cose da Paz. L'argentino incanta e ringrazia: "È un sogno vedere tanti bambini che indossano la mia maglietta»