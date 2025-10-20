Tutte le novità della Manovra su tasse pensioni affitti brevi e congedi familiari

Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Rincari delle accise sulle sigarette, riequilibrio di quelle di diesel e benzina, aumento al 26% della cedolare secca sulle locazioni brevi. Calo al 26% dell'aliquota sui redditi e sulla vendita dei token di moneta elettronica. E poi sgravi fiscali per l'assunzione di madri lavoratrici, aumento dell'età del congedo parentale per figli fino a 14 anni. Prima casa fuori dal calcolo Isee fino alla soglia di 91.500 euro. Sono alcune delle principali novità della legge di bilancio, stando alla prima bozza del testo approvato in Cdm venerdì scorso.

