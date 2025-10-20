Turisti per Case la clip del programma su Real Time
A rriva su Real Time da domani 21 ottobre Turisti per case, il nuovo show che racchiude l’amore per le case e la passione per l’ospitalità. Un nuovo appuntamento di prima serata dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza indimenticabile. Protagonisti di questa avventura sono i tre “professionisti del comfort” del canale: i due agenti di Casa a prima vista (Ida Di Filippo e Gianluca Torre) e il giudice di Cortesie per gli ospiti Tommaso Zorzi. La missione è scoprire le più belle e originali case vacanze d’Italia, che si sfideranno tra concept di ospitalità differenti, ognuna che riflette le personalità degli host proprietari e costruita su caratteristiche uniche e irreplicabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
