Turismo Forza Italia | In Campania serve un assessore ai trasporti

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Siamo convinti, come ha ribadito il sottosegretario Ferrante, che la Regione debba necessariamente avere un Assessore ai Trasporti, figura la cui mancanza ha causato conseguenze gravissime soprattutto nelle località turistiche come la Penisola Sorrentina”. Lo affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi, che lanciano un appello per colmare un’altra assenza strategica: quella di un Osservatorio Turistico Regionale. “ Senza dati certi sui flussi turistici – spiegano – circolano numeri basati su percezioni e stime parziali, spesso usati per propaganda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, Forza Italia: “In Campania serve un assessore ai trasporti”

