Turchia imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul
È morta dopo venti giorni di terapia intensiva in ospedale a Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni ricoverata dopo un intervento di chirurgia estetica al quale si era sottoposta in Turchia. La donna, stando ad alcune indiscrezioni che però non hanno avuto conferma da fonti sanitarie, avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di liposuzione dalla quale non si è più ripresa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Milena morta dopo una liposuzione: l'imprenditrice aveva 50 anni. Era madre di due figlie - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Spedizione illegale di rifiuti in Turchia: arrestato imprenditore nel Napoletano, sequestrati rottami ferrosi e 250 tonnellate di scarti - X Vai su X
Turchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul - Nel corso dell’intervento di chirurgia estetica, stando a fonti non confermate dai medici, Mancini avrebbe subit ... Riporta tg24.sky.it
Imprevisto durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia - La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa ... Scrive fanpage.it
Turchia, imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione: aveva 50 anni - Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni di Frosinone, è morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: lascia due figlie ... Secondo notizie.it