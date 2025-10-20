Turchia imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul

Tg24.sky.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva in ospedale a Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni ricoverata dopo un intervento di chirurgia estetica al quale si era sottoposta in Turchia. La donna, stando ad alcune indiscrezioni che però non hanno avuto conferma da fonti sanitarie, avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di liposuzione dalla quale non si è più ripresa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

turchia imprenditrice milena mancini muore dopo liposuzione a istanbul

© Tg24.sky.it - Turchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul

Scopri altri approfondimenti

turchia imprenditrice milena manciniTurchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul - Nel corso dell’intervento di chirurgia estetica, stando a fonti non confermate dai medici, Mancini avrebbe subit ... Riporta tg24.sky.it

turchia imprenditrice milena manciniImprevisto durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia - La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa ... Scrive fanpage.it

turchia imprenditrice milena manciniTurchia, imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione: aveva 50 anni - Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni di Frosinone, è morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: lascia due figlie ... Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Turchia Imprenditrice Milena Mancini