È morta dopo venti giorni di terapia intensiva in ospedale a Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni ricoverata dopo un intervento di chirurgia estetica al quale si era sottoposta in Turchia. La donna, stando ad alcune indiscrezioni che però non hanno avuto conferma da fonti sanitarie, avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di liposuzione dalla quale non si è più ripresa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Turchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul