Turchia imprenditrice Milena Mancini morta a 50 anni dopo una liposuzione a causa di una lesione allo stomaco durante l' intervento
La donna si è sentita male dopo l'operazione e le sue condizioni di salute si sono aggravate, è deceduta dopo 20 giorni di terapia intensiva L'imprenditrice italiana Milena Mancini è morta a 50 anni dopo una liposuzione a Istanbul, in Turchia. La causa del decesso sarebbe dovuta a una lesione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
