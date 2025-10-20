Turchia forti piogge a Hatay | strade e case allagate

Violenti nubifragi si sono abbattuti su Hatay, nel sud della Turchia, causando gravi allagamenti in abitazioni, attività commerciali e lungo le principali arterie stradali. Parte dell'autostrada Toprakkale-?skenderun è stata chiusa al traffico. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti per soccorrere le persone intrappolate, aiutandole a mettersi in salvo nelle aree sicure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Turchia, forti piogge a Hatay: strade e case allagate

