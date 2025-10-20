Tunnel sottomarino tra Usa e Russia forse ci siamo | il progetto e i rischi
Vediamo in dettaglio la storia, i costi e i dettagli di un tunnel sottomarino tra Usa e Russia. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Il presidente statunitense Donald Trump ha definito "interessante" la proposta di costruire un tunnel sottomarino che colleghi la Russia all'Alaska, un progetto da 8 miliardi di dollari ideato dal consigliere russo Kirill Dmitriev e rivolto a Elon Musk.
TUNNEL S.N.C. DI MAURO BEZZI
Trump: 'Tunnel tra Russia e Alaska? Idea interessante'. Poi a Zelensky: 'So che a te non piacerebbe' - VIDEO - È un'idea interessante", ha detto Trump rispondendo alla domanda di un cronista. Segnala affaritaliani.it
Il tunnel Putin-Trump: 103 km di lunghezza per 65 miliardi di dollari. Dmitriev, l’uomo dello zar: «Così collegheremo la Russia con l'Alaska» - L'idea ripresa da un appunto dei primi Anni ’60: un ponte sullo Stretto di Bering, il braccio di mare che separa l’Alaska dalla Chukotka in Russia ... Si legge su msn.com
Ipotesi tunnel Russia-Alaska, Trump: "Idea interessante". Cosa sappiamo - L'idea di una galleria sotto lo stretto di Bering, lunga 112 chilometri, è stata proposta dall'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, dopo la telefonata Putin- Segnala tg24.sky.it