Tumori oncologa Fabi | Per cancro seno in stadio precoce  migliora sopravvivenza

In Italia nel 2024 ci sono stati circa 54mila nuovi casi di tumore della mammella e oltre 900 mila donne vivono dopo la diagnosi. “Per le pazienti con cancro alla mammella in stadio iniziale migliora la sopravvivenza grazie all’anticorpo farmaco coniugato trastuzumab deruxtecan che per la prima volta arriva in una fase precoce di malattia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

