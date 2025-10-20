Tumori oncologa Fabi | Per cancro seno in stadio precoce migliora sopravvivenza
In Italia nel 2024 ci sono stati circa 54mila nuovi casi di tumore della mammella e oltre 900 mila donne vivono dopo la diagnosi. “Per le pazienti con cancro alla mammella in stadio iniziale migliora la sopravvivenza grazie all’anticorpo farmaco coniugato trastuzumab deruxtecan che per la prima volta arriva in una fase precoce di malattia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tumori, oncologa Fabi: "Per cancro seno in stadio precoce migliora sopravvivenza" - In Italia nel 2024 ci sono stati circa 54mila nuovi casi di tumore della mammella e oltre 900 mila donne vivono dopo la diagnosi. Secondo msn.com
Tumori: oncologo Bianchini, 'chemio intelligente per cancro seno triplo negativo' - negativo è un sottogruppo di tumori mammari, caratterizzato dall'assenza di espressione del recettore degli estrogeni, progesterone e ... Da msn.com
Tumori, ecco le novità per le cure: dal test del sangue che scopre 50 tipi di cancro diversi agli anticorpi «meno tossici» - Dagli «Anticorpi coniugati», al test in grado di riconoscere con precisione oltre 50 tipi di cancro prima che c ... Secondo msn.com