Tumori Italia virtuosa | meno morti rispetto al resto d’Europa
Aumenta l’aspettativa di vita per i pazienti oncologici, tra i quali le morti maschili sono diminuite del 14,5% dal 2020. Un dato che colloca l’Italia al primo posto per il miglior risultato in Europa, anche se si riferisce solo alla popolazione maschile, dal momento che la riduzione delle vittime tra le donne è pari al 5%. Si tratta comunque di un dato positivo, come sottolineato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) in occasione del congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo), a Berlino, in Germania. Italia virtuosa: meno vittime per tumori in Europa. In Italia, dunque, fra il 2020 e il 2025, si calcola che le vittime di tumore siano calate molto di più rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Dilei.it
