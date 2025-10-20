Tumori in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici ' potenziare psiconcologia'

Berlino, 20 ott. (Adnkronos Salute) - In Europa sono oltre 20 milioni le persone per le quali il cancro è una malattia cronica con la quale convivere. Un'ottima notizia che testimonia le maggiori possibilità di cura dei tumori ma che rappresenta una difficile condizione per molte persone. "Vivere con una patologia dolorosa e che richiede costanti controlli come il cancro porta quasi sempre sofferenze fisiche ma anche emotive. In tutto il Vecchio Continente abbiamo bisogno di potenziare i percorsi di psiconcologia per contrastare il crescente disagio di milioni di malati. Sarà così possibile prevenire e limitare tutte le diverse problematiche legate ai tumori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

