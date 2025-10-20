Tumori in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici ' potenziare psiconcologia'
Berlino, 20 ott. (Adnkronos Salute) - In Europa sono oltre 20 milioni le persone per le quali il cancro è una malattia cronica con la quale convivere. Un'ottima notizia che testimonia le maggiori possibilità di cura dei tumori ma che rappresenta una difficile condizione per molte persone. "Vivere con una patologia dolorosa e che richiede costanti controlli come il cancro porta quasi sempre sofferenze fisiche ma anche emotive. In tutto il Vecchio Continente abbiamo bisogno di potenziare i percorsi di psiconcologia per contrastare il crescente disagio di milioni di malati. Sarà così possibile prevenire e limitare tutte le diverse problematiche legate ai tumori". 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tumori, in Italia si muore di meno rispetto all'Europa: cali drastici per polmoni e stomaco https://ilsole24ore.com/art/tumori-italia-si-muore-meno-rispetto-europa-cali-drastici-polmoni-e-stomaco-AHNSJjDD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&ut - X Vai su X
Il consumo di alcol è una delle principali cause di cancro in Europa, avverte l'agenzia di ricerca sul cancro dell'Oms in un nuovo rapporto. Le morti premature per tumori legati all'alcol sono costate 4,58 miliardi di euro nel 2018 ? https://l.euronews.com/eJCT - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici, ‘potenziare psiconcologia’ - (Adnkronos) – In Europa sono oltre 20 milioni le persone per le quali il cancro è una malattia cronica con la quale convivere. Riporta pianetagenoa1893.net
Tumori cronici in Europa: oltre 20 milioni di pazienti chiedono più supporto psicologico - Dal Congresso Esmo, l’appello di Gabriella Pravettoni (IEO): “Serve potenziare i servizi di psiconcologia per affrontare ansia, depressione e le difficoltà ... Si legge su repubblica.it
Tumori per oltre il 20% degli europei, in 10 anni +41% - L'esperienza diretta di un tumore riguarda in Europa oltre una persona su 20, ovvero ben 23,7 milioni di persone (12,8 milioni di donne e 10,9 milioni di uomini) cui è stato diagnosticato un cancro (8 ... Come scrive ansa.it