Tumore al seno tre studi italiani segnano una svolta storica | nuove terapie migliorano la sopravvivenza

Tre studi scientifici internazionali, coordinati dal professor Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e docente all’Università Statale di Milano, aprono un nuovo capitolo nella lotta al tumore al seno, sia in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

