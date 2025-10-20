Sarebbe probabilmente prematuro, se non proprio errato, parlare di ‘ore di riflessione’. La Juventus di fatto ha già riflettuto e non ha intenzione di sollevare Igor Tudor dal suo incarico. Per ora. Perché il 2-0 subìto contro il Como è una mazzata pesantissima, che si porta degli strascichi polemici non indifferenti (si vedano le parole di Fabregas al termine della partita, che in qualche modo ha sotteso una mancanza di rispetto da parte del collega che ha battuto in maniera egregia) e soprattutto una mancanza di gioco e punti – 12 in 7 gare – che un po’ preoccupano. Quindi, no: non sono ore di riflessione in casa bianconera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tudor verso l'esonero? Le prossime due gare e le valutazioni sui possibili sostituti: qual è la situazione in casa Juve