Tudor rischia con la Juve?

Gbt-magazine.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus in crisi: il futuro di Tudor in bilico, spunta l’ipotesi De Rossi La sconfitta per 2-0 contro il Como ha scatenato un’ondata di malcontento in casa Juventus, riaccendendo i dubbi sul futuro di  Igor Tudor  alla guida tecnica della squadra. Il ko in campionato non ha solo rallentato la corsa bianconera, ma ha anche evidenziato, secondo quanto riportato da  La Stampa, un atteggiamento poco convincente da parte dell’allenatore croato. notizie sportive.eu. Durante la gara, infatti, Tudor sarebbe apparso eccessivamente arrendevole, incapace di trasmettere grinta e spirito di reazione ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

