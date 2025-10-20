Tudor rischia con la Juve? I bianconeri pensano a sostituirlo con quel tecnico

Juventus in crisi: il futuro di Tudor in bilico, spunta l’ipotesi De Rossi La sconfitta per 2-0 contro il Como ha scatenato un’ondata di malcontento in casa Juventus, riaccendendo i dubbi sul futuro di Igor Tudor alla guida tecnica della squadra. Il ko in campionato non ha solo rallentato la corsa bianconera, ma ha anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor rischia con la Juve? I bianconeri pensano a sostituirlo con quel tecnico

