Ci risiamo. Dopo neanche due mesi di campionato, la Juventus si ritrova allo stesso punto dello scorso anno, addirittura in anticipo: siamo già a “Tudor out”, come del resto era stato “ Motta out”, con la differenza almeno che lui aveva iniziato a scricchiolare a novembre, e poi comunque aveva resistito fino a marzo. Mentre qui a ottobre l’allenatore pare destinato all’ esonero e la stagione già compromessa, chissà poi se lo è davvero. In una classifica estremamente corta, che vede tutte le principali candidate al titolo in un punto (il Milan nuova capolista, Inter, Napoli e mettiamoci pure la Roma di Gasperini), spicca l’assenza dal gruppo di testa della Juventus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tudor out”: la Juventus deve esonerarlo per salvare la stagione?