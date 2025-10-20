Tudor Juventus Tuttosport rapporti mai così freddi tra le parti | la società fa quadrato attorno al tecnico ma… Gli aggiornamenti

Tudor Juventus, Tuttosport svela il retroscena: i rapporti tra tecnico e società mai così freddi, fiducia a tempo in attesa di una svolta immediata. Una sconfitta che pesa come un macigno, una crisi che non è più solo di risultati, ma anche di rapporti. Il giorno dopo il clamoroso ko della Juventus sul campo del Como, l’aria che si respira alla Continassa è pesante. Come riportato da Tuttosport, la posizione di Igor Tudor si è fatta estremamente delicata: i rapporti tra il tecnico e la dirigenza non sarebbero mai stati così freddi, e la sua panchina, pur non essendo ancora saltata, è appesa a un filo sottilissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juventus (Tuttosport), rapporti mai così freddi tra le parti: la società fa quadrato attorno al tecnico ma… Gli aggiornamenti

