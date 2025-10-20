Tudor Juventus | esonero possibile? I rapporti con Comolli sono sempre più ai minimi termini La strategia dei bianconeri in caso di rottura con il croato

Tudor Juventus, panchina a rischio dopo il ko con il Como: valutazioni in corso. L’ipotesi di un cambio alla guida tecnica non è da escludere La pesante sconfitta in campionato contro il Como ha scosso profondamente l’ambiente bianconero e aperto una riflessione seria sul futuro di Igor Tudor alla Juventus. L’allenatore croato, tornato a Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor Juventus: esonero possibile? I rapporti con Comolli sono sempre più ai minimi termini. La strategia dei bianconeri in caso di rottura con il croato

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X

Uno scenario clamoroso! La Juventus potrebbe esonerare Tudor: c'è già una pazza idea per il sostituto - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, esonero Tudor: SKY conferma il nome del sostituto - Clamoroso colpo di scena in casa Juventus con la società che sta valutando davvero la possibilità di cambiare allenatore andando ad esonerare Igor Tudor per puntare su un nuovo allenatore ... Riporta calciomercato24.com

Tudor rischia l’esonero alla Juve, i possibili sostituti: spunta anche il ritorno di Thiago Motta - Le prossime due partite saranno decisive per Tudor che rischia grosso alla Juve: si studiano i possibili sostituti, spunta l'idea del ritorno di Thiago ... Come scrive fanpage.it

Pagina 2 | Il rapporto Comolli-Tudor, Spalletti e Palladino: tutta la verità sul futuro Juve - Una valanga di notizie e indiscrezioni ha riempito il web e i social sul possibile esonero di Igor Tudor. Lo riporta tuttosport.com