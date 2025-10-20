Tudor Juventus è davvero finita? La posizione del tecnico dopo il ko di Como

Tudor Juventus: crisi profonda dopo la sconfitta con il Como. La sfida contro il Real Madrid sembra essere ormai terminata “Tudor bene?” titola in modo provocatorio Tuttosport dopo la pesante sconfitta per 2-0 rimediata dai bianconeri contro il Como. Un risultato che ha lasciato il segno, non solo per il punteggio ma soprattutto per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor Juventus, è davvero finita? La posizione del tecnico dopo il ko di Como

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus-Tudor, decisive le prossime due partite in campionato. Le news #SkySport #Juventus #Tudor #SerieA - X Vai su X

Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus Cosa è successo tra i due allenatori - facebook.com Vai su Facebook

E' una Juventus inguardabile: ora Tudor è davvero in crisi e rischia - La Juventus perde male a Como e, inevitabilmente, l'allenatore croato finisce sul banco degli imputati Ora è crisi vera per la Juventus, che dopo cinque pareggi consecutivi (di cui tre in campionato e ... Come scrive msn.com

La Juventus di Tudor schiantata 2-0 dal Como di Fabregas, Nico Paz stellare - I lariani battono i bianconeri dopo 70 anni grazie ad un gol per tempo: dopo la rete a freddo di Kempf, ci pensa il talento argentino ad affondare la Juve che non è andata oltre al gol annullato a Dav ... Segnala msn.com

Juventus, Tudor furioso con Rapuano: ‘Rigore vergognoso’ - 1 contro il Verona, ma il post partita ha avuto come protagonista assoluto Igor Tudor. Lo riporta it.blastingnews.com