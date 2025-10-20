Tudor Juve Moretto svela la posizione dell’allenatore | Rapporti freddi con Comolli visioni differenti Ci sono valutazioni in corso ma…

Tudor Juve, Moretto svela la posizione dell’allenatore dopo la sconfitta contro il Como: tutti gli aggiornamenti. La pesante sconfitta in campionato contro il Como ha aperto una profonda riflessione in casa Juve. La posizione di Igor Tudor non è più salda e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione la situazione, valutando anche un cambio di guida tecnica imminente. Alla base delle difficoltà non ci sarebbero solo i risultati deludenti (la vittoria manca dal 13 settembre), ma anche frizioni interne. A svelarlo è lo stesso Moretto, che parla di un rapporto non idilliaco tra l’allenatore e il nuovo uomo forte del club, l’Amministratore Delegato Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Moretto svela la posizione dell’allenatore: «Rapporti freddi con Comolli, visioni differenti. Ci sono valutazioni in corso ma…»

