Che ci sia crisi alla Juve è fuor di dubbio. Cristiano Corbo, su Tuttosport, descrive così la situazione, concentrandosi su Tudor: "Sconsolato. Con lo sguardo fisso e la necessità comunque di raffreddare i pensieri, perché non c'è tempo per rimuginare, figuriamoci per lavorare sugli errori. La domenica trascorsa da Igor Tudor è stata drammaticamente di passione: ha visto la sua squadra crollare sotto i colpi di un Como con un bel talento e tanta organizzazione in più. Soprattutto, ha visto i suoi mollare il colpo, rigettare i cambi di sistema e patire la mancanza di certezze. Si è irrigidita, la Juve.

© Ilnapolista.it - Tudor e Comolli, alta tensione: il tecnico invitato a cambiare assetto tattico (Tuttosport)