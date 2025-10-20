Tudor e Comolli alta tensione | il tecnico invitato a cambiare assetto tattico Tuttosport
Che ci sia crisi alla Juve è fuor di dubbio. Cristiano Corbo, su Tuttosport, descrive così la situazione, concentrandosi su Tudor: “Sconsolato. Con lo sguardo fisso e la necessità comunque di raffreddare i pensieri, perché non c’è tempo per rimuginare, figuriamoci per lavorare sugli errori. La domenica trascorsa da Igor Tudor è stata drammaticamente di passione: ha visto la sua squadra crollare sotto i colpi di un Como con un bel talento e tanta organizzazione in più. Soprattutto, ha visto i suoi mollare il colpo, rigettare i cambi di sistema e patire la mancanza di certezze. Si è irrigidita, la Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
