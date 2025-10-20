Tudor a rischio esonero! La Juve pensa a 3 ex Inter per sostituirlo | tutti i nomi nella lista

Inter News 24 dei dirigenti bianconeri per la panchina. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. La sconfitta subita sul campo del Como ha ufficialmente aperto la crisi della Juventus e, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sulla posizione del tecnico Igor Tudor. Sebbene la società continui a manifestargli fiducia pubblicamente, è chiaro che le prossime partite, a partire dalla trasferta di Madrid in Champions League fino alla sfida con la Roma, saranno decisive per il suo destino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe già iniziando a sondare il terreno per eventuali sostituti, con un casting eterogeneo che comprende anche nomi con un passato sulla panchina dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

