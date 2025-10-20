Tu e Selvaggia Lucarelli lo so Ballando con le stelle le accuse di Rossella Erra

Un nuovo caso scuote il dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025, e questa volta al centro della polemica c’è Guillermo Mariotto. Un video circolato in rete sembrerebbe “incastrare” il celebre giudice del programma di Rai 1, mostrando un momento di dialogo con la collega Selvaggia Lucarelli durante la valutazione dell’esibizione di Marcella Bella. A sollevare la questione è stata Rossella Erra, opinionista e volto noto del mondo televisivo, che nel corso della trasmissione La Volta Buona ha denunciato pubblicamente l’accaduto, insinuando il dubbio che tra i giurati possano esserci state intese sui voti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

