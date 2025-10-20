TS – 1-1 con l’Udinese non basta Terracciano
2025-10-20 22:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: CREMONA – Termina 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani subito dietro con 9. La partita si sblocca in avvio, dopo appena 4? con un colpo di testa ravvicinato di Terracciano. La Cremonese crea diverse occasioni per raddoppiare, colpendo anche una traversa con Bonazzoli. Nella ripresa l’Udinese si fa vedere con maggior determinazione dalle parti di Silvestri e trova alla fine il pareggio con un altro colpo di testa di Zaniolo al 51?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
