Trump | tregua a Gaza è ancora in vigore

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.34 Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è ancora in vigore. Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Trump, conversando con i giornalisti a bordo dell'Air force one. Il capo della Casa Bianca ha anche lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". "Ma in ogni caso, la situazione sara' gestita correttamente. Sarà gestita con durezza,ma correttamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

trump tregua gaza 232La tregua a Gaza e il ruolo di Trump - L'elemento chiave &#232; la diplomazia di Trump basata sull'imprevedibilità, uno stile che mira a sbloccare situazioni di stallo decennali ... Secondo ilmetropolitano.it

trump tregua gaza 232Oggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

trump tregua gaza 232Tregua a Gaza porterà Nobel per la pace a Trump? Ecco perché il premio non &#232; ancora all'orizzonte - Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Tregua Gaza 232