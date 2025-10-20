Trump | tregua a Gaza è ancora in vigore

3.34 Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è ancora in vigore. Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Trump, conversando con i giornalisti a bordo dell'Air force one. Il capo della Casa Bianca ha anche lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". "Ma in ogni caso, la situazione sara' gestita correttamente. Sarà gestita con durezza,ma correttamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it