Trump | tregua a Gaza è ancora in vigore
3.34 Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è ancora in vigore. Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Trump, conversando con i giornalisti a bordo dell'Air force one. Il capo della Casa Bianca ha anche lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". "Ma in ogni caso, la situazione sara' gestita correttamente. Sarà gestita con durezza,ma correttamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
La tregua barcolla. Hamas spara, Israele bombarda, Trump tratta - X Vai su X
E se il vero ago della bilancia per una tregua a Gaza fosse il Qatar? Dopo l’attacco di Netanyahu durante il vertice di settembre, gli equilibri con gli USA potrebbero essersi incrinati. Intanto, Trump rilancia due promesse forti: stop al genocidio a Gaza e fine dell - facebook.com Vai su Facebook
La tregua a Gaza e il ruolo di Trump - L'elemento chiave è la diplomazia di Trump basata sull'imprevedibilità, uno stile che mira a sbloccare situazioni di stallo decennali ... Secondo ilmetropolitano.it
Oggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Tregua a Gaza porterà Nobel per la pace a Trump? Ecco perché il premio non è ancora all'orizzonte - Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump. Lo riporta tag24.it