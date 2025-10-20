Trump-Zelensky il retroscena dell’incontro | Lite furibonda e mappe del fronte gettate a terra

Una lite furibonda, un incontro a porte chiuse che si trasforma in un duello verbale, e un Donald Trump sempre più esplicito nel voler chiudere il capitolo ucraino alle sue condizioni. La tensione tra il presidente americano e il leader ucraino Volodymyr Zelensky torna a salire bruscamente, dopo il primo faccia a faccia già segnato da tensioni a fine febbraio. Ma stavolta, secondo le ricostruzioni dei media statunitensi, l’episodio avrebbe superato i confini della diplomazia per assumere i toni di uno scontro frontale. Leggi anche: “Traditore!”. Lo sfogo incontenibile del politico italiano contro Trump: cosa succede Mappe del fronte gettate in aria, accuse reciproche, e – secondo fonti riportate dal Financial Times – la minaccia implicita di abbandonare Kiev al suo destino se non si accetteranno le condizioni imposte dal Cremlino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump-Zelensky, il retroscena dell’incontro: “Lite furibonda e mappe del fronte gettate a terra”

Altri contenuti sullo stesso argomento

In preparazione un vertice tra Trump e Putin, forse a Budapest in una data ancora da stabilire. Zelensky pronto ad andare per trattare. - facebook.com Vai su Facebook

Ft: “Trump ha chiesto a Zelensky di cedere il Donbass a Putin o sarà distrutto” - X Vai su X

La lite e le urla: ecco i retroscena dell'incontro tra Trump e Zelensky - Tra urla e liti furibonde, l'ex tycoon avrebbe proposto a Zelensky la cessione del Donbass alla Russia e avvertito che l'Ucraina rischia la "distruzione totale" ... Segnala msn.com

Trump-Zelensky, la lite furibonda e le mappe dell'Ucraina gettate a terra: il retroscena del vertice alla Casa Bianca - Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre ... Secondo msn.com

Come Zelensky ha portato Trump dalla sua parte, per ora - Il primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, a febbraio alla Casa Bianca, andò malissimo: Trump provocò Zelensky, ne criticò ... ilpost.it scrive