Trump | Ucraina potrebbe ancora vincere ma non credo ci riuscirà

“ Non ho mai detto che l’Ucraina vincerà. Ho detto che potrebbe vincerla. Tutto può succedere. La guerra è una cosa molto strana”. Lo ha detto alla Casa Bianca il presidente Usa, Donald Trump, durante una riunione di gabinetto con il primo ministro australiano Anthony Albanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump: "Ucraina potrebbe ancora vincere ma non credo ci riuscirà"

