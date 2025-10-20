Trump su Gaza conferma il cessate il fuoco | Gestiremo la situazione con durezza ma correttamente

Domenica sera, a bordo dell’ Air Force One, un giornalista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump se il cessate il fuoco a Gaza fosse ancora in vigore. La risposta del capo della Casa Bianca è stata netta: «Sì, lo è».«Vogliamo essere certi che tutto sarà molto pacifico con Hamas e, come sapete, sono stati piuttosto turbolenti» ha aggiunto Trump, ribadendo che «hanno sparato un po’, e pensiamo che forse la leadership non sia coinvolta. Sai, ci sono dei ribelli all’interno. Ma in ogni caso, la situazione sarà gestita correttamente. Sarà gestita con durezza, ma correttamente».Le parole del presidente sono giunte dopo che Hamas aveva violato la tregua lanciando un missile anticarro contro un veicolo del genio delle IDF, uccidendo due soldati israeliani. 🔗 Leggi su Panorama.it

