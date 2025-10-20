Trump su Gaza conferma il cessate il fuoco | Gestiremo la situazione con durezza ma correttamente

Panorama.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, a bordo dell’ Air Force One, un giornalista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump se il cessate il fuoco a Gaza fosse ancora in vigore. La risposta del capo della Casa Bianca è stata netta: «Sì, lo è».«Vogliamo essere certi che tutto sarà molto pacifico con Hamas e, come sapete, sono stati piuttosto turbolenti» ha aggiunto Trump, ribadendo che «hanno sparato un po’, e pensiamo che forse la leadership non sia coinvolta. Sai, ci sono dei ribelli all’interno. Ma in ogni caso, la situazione sarà gestita correttamente. Sarà gestita con durezza, ma correttamente».Le parole del presidente sono giunte dopo che Hamas aveva violato la tregua lanciando un missile anticarro contro un veicolo del genio delle IDF, uccidendo due soldati israeliani. 🔗 Leggi su Panorama.it

trump su gaza conferma il cessate il fuoco gestiremo la situazione con durezza ma correttamente

© Panorama.it - Trump su Gaza conferma il cessate il fuoco: «Gestiremo la situazione con durezza ma correttamente»

News recenti che potrebbero piacerti

trump gaza conferma cessateGaza, Trump: "Il cessate il fuoco è ancora in vigore". Ma Vance si fa sfuggire: "Possibili alti e bassi nella tregua" - Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con ... Lo riporta affaritaliani.it

trump gaza conferma cessateGaza, riprende il cessate il fuoco. Trump: accordo ancora in vigore - Lo ha annunciato l’esercito israeliano (Idf) dopo una serie di raid mirati contro obiettivi di Hamas. Come scrive msn.com

Trump: «Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore» - Il Presidente USA conferma il cessate il fuoco a Gaza ma avverte: «Hamas turbolento, tregua sotto osservazione». Secondo tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Trump Gaza Conferma Cessate