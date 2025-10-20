Trump si è rimesso ad alzare la voce con Zelensky
Donald Trump ha deciso di dare un’altra chance a Vladimir Putin, non è più deluso, non è più offeso per quella lezioncina di storia che il presidente russo gli ha impartito ad Anchorage, il 15 agos. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia - facebook.com Vai su Facebook
Trump si è rimesso ad alzare la voce con Zelensky - Questa volta a mettere in imbarazzo il presidente dell'Ucraina non sono stati J. Secondo ilfoglio.it