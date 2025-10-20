Trump ora punta a togliere il velo alla presunta indipendenza della Fed

Dietro gli attacchi al presidente Powell non c’è solo il dissenso sui tassi di interesse. C’è la convinzione che le banche centrali, dietro lo schermo dell’autonomia, usino la leva monetaria per fini politici. 🔗 Leggi su Laverita.info

trump ora punta a togliere il velo alla presunta indipendenza della fed

