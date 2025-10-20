Trump ora punta a togliere il velo alla presunta indipendenza della Fed

Dietro gli attacchi al presidente Powell non c’è solo il dissenso sui tassi di interesse. C’è la convinzione che le banche centrali, dietro lo schermo dell’autonomia, usino la leva monetaria per fini politici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump ora punta a togliere il velo alla presunta indipendenza della Fed

Contenuti che potrebbero interessarti

#Trump su #Truth rilancia un video e questo testo: “Giorgia Meloni sfida l’Unione europea e punta a un accordo commerciale diretto con Trump. Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente". Sarebbe interessante sapere se la notizia ha fondamento o se #M - X Vai su X

Durante il vertice alla Casa Bianca, Trump ha gelato Zelensky escludendo l’invio dei missili Tomahawk a Kiev: “Sarebbe un’escalation, ci servono per la nostra difesa”. Il tycoon punta sul dialogo con Putin e annuncia un vertice di pace a Budapest - facebook.com Vai su Facebook

'Trump, pronto a togliere veto armi a lungo raggio a Kiev' - Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a ... Secondo ansa.it

'Trump, pronto a togliere veto armi a lungo raggio a Kiev' - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Lo riporta ansa.it

Trump pronto a togliere il veto sulle armi a lungo raggio all'Ucraina - La Russia ha accettato di equipaggiare e addestrare un battaglione aviotrasportato cinese e di condividere la sua esperienza nel lancio di veicoli blindati che, secondo gli analisti, potrebbero ... Si legge su ilgiornale.it