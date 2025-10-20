Trump minaccia dazi Petro ritira l’ambasciatore da Washington Cosa sta succedendo tra Usa e Colombia

Tra Stati Uniti e Colombia si è verificata nelle ultime ore una crisi diplomatica che non sembra essere destinata a concludersi presto. L’ultimo sviluppo della crisi ha visto il presidente americano Donald Trump dichiarare la propria intenzione di aumentare i dazi sulle importazioni colombiane e di sospendere tutti i pagamenti verso il Paese sudamericano. Le dichiarazioni, pronunciate a bordo dell’Air Force One nella serata di domenica, hanno spinto Bogotá a richiamare per consultazioni il proprio ambasciatore a Washington, Daniel García-Peña. Secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri colombiano, il presidente Gustavo Petro ha disposto il rientro immediato dell’ambasciatore “per consultazioni”, aggiungendo che il governo comunicherà “nelle prossime ore” le decisioni conseguenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump minaccia dazi, Petro ritira l’ambasciatore da Washington. Cosa sta succedendo tra Usa e Colombia

